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        Pink Martini Antalya'da konser verdi

        ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'nın Serik ilçesinde "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:34
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        Pink Martini Antalya'da konser verdi
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        ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'nın Serik ilçesinde "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahneye çıktı.

        Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen konserde Pink Martini, müzikal tarzını ve enerjisini Türk ve yabancı dinleyicileriyle buluşturdu.

        Grubun solistliğini Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı China Forbes yaptı.

        Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, sevilen parçalarının yanı sıra Türkçe olarak Aşkım Bahardı ve Üsküdar'a Gideriken parçalarını da seslendirdi.

        Antalya'da ilk kez sahne alan gruba misafirlerin ilgisi büyük olurken, katılımcılar konser sonunda grubu ayakta alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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