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        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex De Souza: "Hazır mısın Antalya"

        Antalyaspor'un teknik direktörlük için iki yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı Alex De Souza, 20 yılın ardından Antalyaspor teknik direktörü olarak Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:41
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        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex De Souza: "Hazır mısın Antalya"
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        Antalyaspor'un teknik direktörlük için iki yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı Alex De Souza, 20 yılın ardından Antalyaspor teknik direktörü olarak Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum." dedi.

        Teknik direktör Alex De Souza, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı.

        Souza mesajında, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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