Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Sakinleştirmek için eşinin yüzüne iki tokat attığını ileri süren sanık, "Eşimin otopsisi sonucu vücudunda görülen yaralar, tamamen uyuşturucu kullanımına bağlı yaralardır." dedi.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü eşinin kendisini darbettiğini öne sürdü.

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