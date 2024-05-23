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        Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:15
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        Antalya'da eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ufuk Albeni (41) ile taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü eşinin kendisini darbettiğini öne sürdü.

        Sakinleştirmek için eşinin yüzüne iki tokat attığını ileri süren sanık, "Eşimin otopsisi sonucu vücudunda görülen yaralar, tamamen uyuşturucu kullanımına bağlı yaralardır." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İhbar üzerine 17 Haziran 2023'te Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'daki eve giden sağlık ekibi, yaralı Sinem Albeni'ye (38) ilk müdahaleyi yapmış ancak kadın yolda yaşamını yitirmişti. Tutuklanan kadının eşi Ufuk Albeni hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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