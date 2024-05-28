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        Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:50
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        Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi C.D. (22), akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

        Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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