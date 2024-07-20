Antalya'da, otelde arızalı klima sorununun giderilmediği iddiası üzerine Bakanlık yetkilileri inceleme yaptı

Daha sonra Bilge ile görüşen otel yetkililerince klima sorunu çözüldü.

Serik ilçesindeki Boğazkent bölgesinde 5 yıldızlı otele tatil için gelen Cenk Bilge, odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istediğini iddia etti.

Antalya'da, kaldığı otel odasındaki klimanın çalışmadığını öne sürerek yatağını restorana taşıyan kişinin bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri otelde incelemelerde bulundu.

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