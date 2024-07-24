ASAT Genel Müdüründen su zammı açıklaması

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Yeni tarife ile 1 metre küp tüketen vatandaşın 10 lira, 5 metreküp tüketen vatandaşımız ise atık su ücreti hariç 50 lira ödeyecek. Nüfusun büyük çoğunluğunun kullandığı 1-20 merteküp kademesindeki ücretlendirmede bir artış yapılmamış, 20,47 lira olarak sabit bırakılmıştır." dedi.

ASAT binasında basın toplantısı düzenleyen Kurt, 19 ilçede 1 milyon 500'e yakın aboneye su ve atık su hizmeti verdiklerini söyledi.

Antalya'da yerli ve yabancı milyonlarca misafire de su hizmeti verdiklerini belirten Kurt, "Yazın yerleşik vatandaşımızın da yüzde 40'ı yaylalara çıkıyor ve biz de en ücra köşeye kadar hizmet veriyoruz. Merkezdeki suyumuzun yüzde 98'i yeraltından, 19 ilçemizin ise su ihtiyacının yüzde 99'unu yer altından sondajlarımızla çekerek üretiyoruz." dedi.

Su üretim istasyonlarının 24 saat elektrik sistemiyle çalıştığını anlatan Kurt, Türkiye'de en fazla elektrik harcaması olan kurumlardan biri olduklarını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Temmuz'daki genel kurulda oy çokluğuyla yeni tarife düzenlemesini kabul ettiğini hatırlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Bu tarife düzenlemesinden sonra sosyal medyadan farklı farklı yorumlar söz konusu oldu, bu gayet normaldir. Yani tabi ki bir anda fiyatları ne oluyor noktasında yüzde 400 -500 gibi bir zam geldi şeklinde. Böyle bir zam gelmiş de olsa bugün 10 liraya kullandığımız suyu yüzde 400'e de çarptığımda farklı rakamlara gelmesi gerekir yani mantık olarak baktığımızda böyle bir şey olması söz konusu değil. Yani yüzde 446 gibi bir zammın olması söz konusu değil. Yine başkanımızın bilgisi ve talimatları doğrultusunda ASAT olarak dar gelirli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak ve kuraklığın arttığı süreçte su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla 5 metreküp suya indirim uygulanmakta. Son yapılan tarife düzenlemesi ile bu indirim oranı değiştirildi. Yeni tarife ile 1 metre küp tüketen vatandaşın 10 lira, 5 metreküp tüketen vatandaşımız ise atıksu ücreti hariç 50 lira ödeyecek. Nüfusun büyük çoğunluğunun kullandığı 1-20 merteküp kademesindeki ücretlendirmede bir artış yapılmamış, 20,47 lira olarak sabit bırakılmıştır."