Düden Şelalesi 29 Temmuz'da ziyarete kapatılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düden Şelalesi'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Düden Şelalesi'nin 29 Temmuz'da bir süreyle ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

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