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        Düden Şelalesi 29 Temmuz'da ziyarete kapatılacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Düden Şelalesi'nin 29 Temmuz'da bir süreyle ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:09
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        Düden Şelalesi 29 Temmuz'da ziyarete kapatılacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Düden Şelalesi'nin 29 Temmuz'da bir süreyle ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düden Şelalesi'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak.

        Bu kapsamda, şelale 29 Temmuz Pazartesi günü 1 gün süreyle ziyarete kapatılacak.

        Şelale, 30 Temmuz'dan itibaren yeniden ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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