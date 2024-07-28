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        Kemer'de 13. Çukuryayla Yörük Şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, 13. Çukuryayla Yörük Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:42
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        Kemer'de 13. Çukuryayla Yörük Şenliği düzenlendi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde, 13. Çukuryayla Yörük Şenliği düzenlendi.

        Kemer Yörükler Derneği tarafından Kemer Belediyesinin desteğiyle ilçenin en yüksek yaylalarından Çukuryayla'da gerçekleştirilen şenliğe, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turhan Aslan, Torosların son göçer yörüğü Ali Karakoyunlu ve vatandaşlar katıldı.

        Temsili Yörük göçü ile başlayan şenlik, çoban ateşinin yakılmasıyla devam etti.

        Yörük oyunlarının oynandığı şenlikte daha sonra yörük düğünü, gelin alma, halat çekme yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı düzenlendi.

        Yarışma ve etkinliklerin ardından yapılan "Yörük beyi" seçiminde ise beyliğe Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal seçildi.

        Kemer Kaymakamı Solmaz, burada yaptığı konuşmada, şenliğe katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Yörük şenliklerinin geçmişi ve özü hatırlamaya ve hatırlatmaya dayalı organizasyonlar olduğunu ifade eden Kaymakam Solmaz, "Yörüklük, Cumhuriyetin özünde ve mayasında olandır. Bizler Kurtuluş Savaşı'nda Ata'mızın söylediği, "Ey ağalar beyler, Toroslara çıkın bir bakın. Nerede kara bir Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez." sözüyle gençlerimizi büyütmeliyiz. Kemer, Toroslarda yörük kültürünü en iyi şekilde yaşayan yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yörüklüğün çok önemli olduğuna işaret ederek, "Yörük kültürünü devam ettirmemiz lazım. Bu tür organizasyonlar emek ister. Ben şenliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turhan Aslan da Çukuryayla Yörük Şenliği'nin geçmişinden bahsederek etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

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