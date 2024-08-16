"3. Uluslararası Food Fest Antalya" 6 Eylül'de başlayacak

"3. Uluslararası Food Fest Antalya", 6-8 Eylül arasında düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival, "Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda yapılacak.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların ağırlanacağı festivalde, coğrafi işaretli ürün tanıtımları, Michelin yıldızlı şefler ile workshoplar, paneller, söyleşiler, konserler ve yarışmalar düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğin tanıtım toplantısında, Antalya'nın sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak, korumak, geliştirmek ve büyüterek ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Festivali, kenti gastronomi başkenti yapmak hedefiyle hayata geçirdiklerini anlatan Böcek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacaktır. Festivalimiz geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Kentin turizmin başkenti olmasının yanında örtü altı tarımının yarısını karşıladığını ifade eden Böcek, yerel mahsuller ve 18 coğrafi işaretli ürünle ekonomiye büyük bir değer kattığını söyledi.