"3. Uluslararası Food Fest Antalya" 6 Eylül'de başlayacak
"3. Uluslararası Food Fest Antalya", 6-8 Eylül arasında düzenlenecek.
"3. Uluslararası Food Fest Antalya", 6-8 Eylül arasında düzenlenecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival, "Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda yapılacak.
Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların ağırlanacağı festivalde, coğrafi işaretli ürün tanıtımları, Michelin yıldızlı şefler ile workshoplar, paneller, söyleşiler, konserler ve yarışmalar düzenlenecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğin tanıtım toplantısında, Antalya'nın sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak, korumak, geliştirmek ve büyüterek ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.
Festivali, kenti gastronomi başkenti yapmak hedefiyle hayata geçirdiklerini anlatan Böcek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacaktır. Festivalimiz geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflemektedir." diye konuştu.
Kentin turizmin başkenti olmasının yanında örtü altı tarımının yarısını karşıladığını ifade eden Böcek, yerel mahsuller ve 18 coğrafi işaretli ürünle ekonomiye büyük bir değer kattığını söyledi.
Festivalin ana hedefinin yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmak olduğunu belirten Böcek, "Antalya'dan dünyaya mottosuyla başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü 'Gelecek Antalya' mottosuyla gerçekleştireceğiz." dedi.
- "Festival yabancı turistlere de hitap eden bir noktaya geliyor"
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı da ülke turizminde özellikle son yıllarda gastronomi alanında ciddi atılımlar yapıldığını belirtti.
Yağcı, "Festival iç pazara hitap eden bir durumdan artık yabancı turistlere de hitap eden bir noktaya geliyor. Çünkü turist, vardığı şehrin yerel kültürünü ve mutfağını tanımak istiyor. İşte bu festivalde stratejik öneme sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, festival programı ve içeriği hakkında bilgilendirmede bulundu.
Antalya'nın yöresel ürünlerinin de sergilendiği toplantıda, ünlü şef Danilo Zanna eşliğinde coğrafi ürünlerin tanıtımı ve kabak tatlısı sunumu yapıldı.
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