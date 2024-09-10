Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da minibüsle çarpışan otomobildeki genç sürücü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da minibüsle çarpışan otomobildeki genç sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si yaralandı.

        Nadir Çintaş'ın (19) kullandığı 07 HVH 13 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi'ndeki yolda F.B. (43) idaresindeki 34 FF 3125 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra T.Ö. (19) ve E.A.M. (18) araçta sıkıştı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden yaralı çıkartılan söz konusu 3 genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bu gençlerden sürücü Çintaş, hastanedeki müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan minibüs şoförü F.B'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı
        Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı
        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
        17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
        Alanyaspor yeni transferi Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi
        Alanyaspor yeni transferi Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi
        Antalya'da otluk alanda çıkıp muz bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da otluk alanda çıkıp muz bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor