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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Antalya'da jandarma ekibi, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:17
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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Antalya'da jandarma ekibi, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel denetim kapsamında şehir merkezi ve ilçelerinde uygulama yapıldı.

        Denetimlerde, kurallara uymayan 217 sürücüye, 730 bin 130 lira ceza kesildi.

        Ayrıca 2 çalıntı motosiklet ele geçirilerek, sürücüleri hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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