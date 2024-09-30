Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Antalya'da jandarma ekibi, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Antalya'da jandarma ekibi, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel denetim kapsamında şehir merkezi ve ilçelerinde uygulama yapıldı.
Denetimlerde, kurallara uymayan 217 sürücüye, 730 bin 130 lira ceza kesildi.
Ayrıca 2 çalıntı motosiklet ele geçirilerek, sürücüleri hakkında adli işlem uygulandı.
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