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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:14
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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.

        Çalışmada, 100 suç kaydı bulunan ve hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin ilçede olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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