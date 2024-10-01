Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belek Mahallesi Kelebek Caddesi Acısu nehri kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle villalara ve evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında 6 dönümlük sazlık alan ile park halinde bulunan bir golf aracı zarar gördü.

Yangının bölgede evi olan bir kişinin topladığı ot ve çalıları ateşe vermesiyle çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.