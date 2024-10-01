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        Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:36
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        Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Belek Mahallesi Kelebek Caddesi Acısu nehri kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

        Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle villalara ve evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Yangında 6 dönümlük sazlık alan ile park halinde bulunan bir golf aracı zarar gördü.

        Yangının bölgede evi olan bir kişinin topladığı ot ve çalıları ateşe vermesiyle çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Çevre sakinlerinden Hilal Sude Şen, "Biz evin balkonunda oturuyorduk. Birden bir duman yükseldi. Dedeme durumu anlattım. Dumanları fark ettiğimizde orada bir adam vardı. Alevler rüzgarın etkisi ile yayıldı ve büyüdü. Sonra itfaiye ekipleri geldi müdahale etti" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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