Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 74 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Dedektifleri tarafından çalışma yapıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerince, 24 saatte yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

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