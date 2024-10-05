61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Salih Güney, Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Burak Serdar Şanal ve Mehmet Özgür'ün de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Ayrıca kortejde Adile Naşit, Sadri Alışık, Kemal Kunal, Filiz Akın, Ayhan Işık ve Tarık Akan gibi sanatçıların maskotları da halkı selamladı.