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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:06
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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı
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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Salih Güney, Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Burak Serdar Şanal ve Mehmet Özgür'ün de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

        Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

        Ayrıca kortejde Adile Naşit, Sadri Alışık, Kemal Kunal, Filiz Akın, Ayhan Işık ve Tarık Akan gibi sanatçıların maskotları da halkı selamladı.

        Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

        Festival, 12 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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