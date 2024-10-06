Syedra Antik Kenti "Gece Müzeciliği" için hazırlanıyor

MUSTAFA KURT - Antalya'da birçok ören yeri ve müzelerde geçilen "Gece Müzeciliği" uygulamasının Syedra Antik Kenti'nde de başlatılması için hummalı çalışma yürütülüyor.

Seki Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin yıllık antik kentte, 12 ay boyunca kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in başkanlığında 6 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale getirilen antik kent, yoğun çalışmalarla gece müzeciliğine hazırlanıyor.

Yerleşim alanındaki kazılarda gün yüzüne çıkarılan kentin merkezini oluşturan 250 metre uzunluğundaki Sütunlu Cadde ile çevresindeki tiyatro, meclis, hamam, altyapı sistemleri, işlikler, sarnıçlar ve Vaftiz isimli mağara, Syedra'da öne çıkan mekanlar arasında yer alıyor.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergürer, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2019'da kent içi kazılara başladıklarını söyledi.

Syedra'nın gece de ziyarete açılabilmesi için antik dönem cadde ve sokaklarında düzenleme yapıldı, makilik alanlar temizlendi. Işıklandırma çalışması yapıldıktan sonra antik kent, gece de ziyaret edilebilecek.

Bu sene 6. sezona girdiklerini anlatan Ergürer, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamındaki çalışmalarımızı bu yıl karşılama alanları ve gezi güzergahı üzerinde yoğunlaştırdık. Kentin karşılama alanını yenilerken, gezi güzergahının da onarım çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ergürer, kazıların kentin daha çok yerel halkın bulunduğu konut ve çalışma alanlarında devam ettiğini belirterek, büyük caddelerini birbirine bağlayan ara sokak ve merdivenlerin sayısının kazılar sayesinde arttığını vurguladı.