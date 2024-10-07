Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Georges Bizet'nin ölümsüz eseri "Carmen" ile sanat sezonunun ilk bale temsilini gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Georges Bizet'nin ölümsüz eseri "Carmen" ile sanat sezonunun ilk bale temsilini gerçekleştirecek.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tutku ve trajedinin dansın diliyle hayat bulduğu eser, yarın ve 10 Ekim Perşembe günü akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Koreografisi Konstantin S. Uralsky'e ait olan "Carmen" bale eserinde "Carmen" karakterini Laroslava Volkova ve Milina Fidan Özbek, "Don Jose" karakterini Artemii Pluisnin, "Toreodor" karakterini Burak Özbek ve Artur Ivanov, "Carmen'in karanlık yüzü" karakterini Milina Fidan Özbek ve İlayda Binzet dönüşümlü olarak sahneleyecek.

        Müzik düzenlemelerini ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstlendiği eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Gazal Ertan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Prosper Mérimée'nin romanı "Carmen", kazananın ve kaybedenin olmadığı dramatik bir aşk hikayesini anlatıyor.

        Etkinliğin biletleri Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Antalya'da TÜGVA İl Temsilciliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Antalya'da TÜGVA İl Temsilciliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Eski TBMM Başkanı Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin akademik yıl açılışı...
        Eski TBMM Başkanı Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin akademik yıl açılışı...
        Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te özel öğrenciler için uygulamalı eğitim etkinliği düzenlendi
        Serik'te özel öğrenciler için uygulamalı eğitim etkinliği düzenlendi
        'Ayşe' filmine Altın Portakal'da büyük ilgi; down sendromlu Rıdvan'dan abla...
        'Ayşe' filmine Altın Portakal'da büyük ilgi; down sendromlu Rıdvan'dan abla...