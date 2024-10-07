Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Georges Bizet'nin ölümsüz eseri "Carmen" ile sanat sezonunun ilk bale temsilini gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tutku ve trajedinin dansın diliyle hayat bulduğu eser, yarın ve 10 Ekim Perşembe günü akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Koreografisi Konstantin S. Uralsky'e ait olan "Carmen" bale eserinde "Carmen" karakterini Laroslava Volkova ve Milina Fidan Özbek, "Don Jose" karakterini Artemii Pluisnin, "Toreodor" karakterini Burak Özbek ve Artur Ivanov, "Carmen'in karanlık yüzü" karakterini Milina Fidan Özbek ve İlayda Binzet dönüşümlü olarak sahneleyecek.