Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

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