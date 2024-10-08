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        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:48
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        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde dün başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti.

        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dereceler şöyle oluştu:

        - Klasik Yay Erkek Açık

        1-Sadık Savaş (İstanbul Büyükşehir Belediye)

        2- Mustafa Çevik (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor)

        3- Alptekin Köprülü (Ankara ferdi)

        - Klasik Yay Kadın Açık

        1- Ayşe Nur Güney (Batman ferdi)

        2- Merve Nur Eroğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Yağmur Şengül (İstanbul Büyükşehir Belediye)

        - Makaralı Yay Erkek Açık

        1- Bülent Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediye)

        2- Erdoğan Aygan (İstanbul Büyükşehir Belediye)

        3- Alper Tutal (Manisa Ferdi)

        - Makaralı Yay Kadın Açık

        1- Büşra Fatma Ün (Göztepe SK)

        2- Öznur Cüre Girdi (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Yeliz Dedeoğlu (Manisa Ferdi)

        - Erkek W1 Açık

        1- Yiğit Caner Aydın (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        2- Bahattin Hekimoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

        3- Şehit Kemikkıran (Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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