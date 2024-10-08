Kumluca'da öğrencilere trafik eğitimi verdi

Eğitimlerde güvenli trafik konuları ile trafikte güvenli bisiklet kullanımı, kask ve koruyucu ekipmanların önemi anlatıldı. Öğrencilere Mobil Bisiklet Eğitim Aracında bulunan bisikletlerle uygulamalı trafik eğitimleri verildi. Eğitime katılan öğrencilere 100 bisiklet kaskı hediye edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığından gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı ve emniyet kemeri simülasyon tırlarının da yer aldığı etkinliklere, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Jandarma Komutanı Erken Özgür, Antalya Trafik Şube Müdürlüğü Eğitim Timleri ve çok sayıda veli katıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığınca Kumluca Ramazan Abacı İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 550 öğrenciye trafik farkındalık eğitimleri verildi.

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