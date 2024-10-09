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        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı yarın başlıyor

        Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:40
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        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı yarın başlıyor
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        Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarış öncesinde ilçedeki bir otelin sahilinde düzenlenen basın toplantısında, Kemer'in doğasını ve turizmini daha çeşitlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek anlamında daha güzel organizasyonlar yapacaklarını söyledi.

        Solmaz, Kemer'in coğrafyası ile dünyada çok nadir görülebilecek yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Organizasyonda başından beri emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kemer'imize layık bir organizasyon olmasını diliyorum." dedi.

        Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir de yıllar önce bir hayal ile şampiyonaya başladıklarını belirterek, bugün geldikleri noktadan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Dünya şampiyonasından dolayı yarışın 3 güne düşürüldüğünü, parkurların ise son derece zorlaştırıldığını dile getiren Özdemir, "Yarışımıza 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor. 3 yıl boyunca Kemer'e layık şekilde organizasyonu yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 6 aylık çalışma ile bugünlere geldik." dedi.

        Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess ise Sea To Sky Yarış'ının dünya şampiyonasına dahil olmasından çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Denizden başlayıp zirvede tamamlandığı için ayrı bir yere sahip. Sea To Sky, dünya şampiyonasına ayrı bir renk katan organizasyon olarak dikkatleri çekiyor. Gelecek yıllarda da aynı şekilde Kemer'de düzenlenecek olması da ayrı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

        - "Yerimi korumak için mücadele edeceğim"

        Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 90 puanla liderliği elinde bulunduran Manuel Lettenbichler, 2016 yılında Kemer'de yarıştığını anımsatarak, "Şampiyonada en üst sıradayım ve yerimi korumak için mücadele edeceğim." dedi.

        Şampiyonada 81 puanla 2'nci sırada yer alan Wade Young ise geçen yılın şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu yıl da kazanmak istediğini kaydetti.

        Organizasyonda 74 puanla 3'üncü sırada yer alan Mario Roman, İspanya'nın doğal şartlarının Kemer'e benzediğinin altını çizerek, Tahtalı'daki bölümü çok sevdiğini belirtti.

        - Şampiyona plaj etabıyla başlayacak

        Yarış, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak. Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak madalya töreni ile tamamlanacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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