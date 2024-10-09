Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı yarın başlıyor

Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarış öncesinde ilçedeki bir otelin sahilinde düzenlenen basın toplantısında, Kemer'in doğasını ve turizmini daha çeşitlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek anlamında daha güzel organizasyonlar yapacaklarını söyledi.

Solmaz, Kemer'in coğrafyası ile dünyada çok nadir görülebilecek yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Organizasyonda başından beri emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kemer'imize layık bir organizasyon olmasını diliyorum." dedi.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir de yıllar önce bir hayal ile şampiyonaya başladıklarını belirterek, bugün geldikleri noktadan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonasından dolayı yarışın 3 güne düşürüldüğünü, parkurların ise son derece zorlaştırıldığını dile getiren Özdemir, "Yarışımıza 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor. 3 yıl boyunca Kemer'e layık şekilde organizasyonu yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 6 aylık çalışma ile bugünlere geldik." dedi.