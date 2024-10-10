Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, gazetecilerle buluştu:

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, acil servislerde yatak ve sevk bekleyen hastalar için hızlı çözüm üretileceğini bildirdi.

Bir süre önce göreve başlayan Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Özkan, burada yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra kentteki sağlık hizmetlerine erişim olanakları ve sağlık yapısını iyi tanımak için toplantılar yaptığını söyledi.

Her sabah kentteki tüm hastanelerin acil servislerinde bekleyen hasta sayılarını ve bekleme sürelerini kontrol ettiğini belirten Özkan, "Acil serviste uzun süre bekleyen varsa o ismi ilgili başhekime atıyorum. 'Hocam bu niye bekliyor?' Bu sizin anneniz olabilir, benim annem olabilir. Özel hastane, devlet hastanesi fark etmez. orada makul bir standart ölçü dışında bekletme hakkımız yok. Çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Özel hastanelerin, Sağlık Bakanlığından ayrı kurumlar olmadığına vurgu yapan Özkan, "Onların başhekimleri ile de toplantı yapacağım. Biz bir bütünün parçalarıyız. Bütünün öteki parçası da birinci parçası kadar önemlidir. İlk geldiğim günden itibaren acilde bekleyen hastalarımızın listesi bana acil başhekimi tarafından atılıyor. Burada yer olmazsa il dışında bulacağız." dedi.

"Standartların dışı bekletilen hasta var mı?" diye bire bir takip ettiğini vurgulayan Özkan, Antalya'da sağlık kurumları ve çalışanları arasında "biz" kavramı oluşturacaklarını kaydetti.