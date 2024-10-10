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        Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, gazetecilerle buluştu:

        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, acil servislerde yatak ve sevk bekleyen hastalar için hızlı çözüm üretileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:03
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, gazetecilerle buluştu:
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        Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, acil servislerde yatak ve sevk bekleyen hastalar için hızlı çözüm üretileceğini bildirdi.

        Bir süre önce göreve başlayan Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Özkan, burada yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra kentteki sağlık hizmetlerine erişim olanakları ve sağlık yapısını iyi tanımak için toplantılar yaptığını söyledi.

        Her sabah kentteki tüm hastanelerin acil servislerinde bekleyen hasta sayılarını ve bekleme sürelerini kontrol ettiğini belirten Özkan, "Acil serviste uzun süre bekleyen varsa o ismi ilgili başhekime atıyorum. 'Hocam bu niye bekliyor?' Bu sizin anneniz olabilir, benim annem olabilir. Özel hastane, devlet hastanesi fark etmez. orada makul bir standart ölçü dışında bekletme hakkımız yok. Çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Özel hastanelerin, Sağlık Bakanlığından ayrı kurumlar olmadığına vurgu yapan Özkan, "Onların başhekimleri ile de toplantı yapacağım. Biz bir bütünün parçalarıyız. Bütünün öteki parçası da birinci parçası kadar önemlidir. İlk geldiğim günden itibaren acilde bekleyen hastalarımızın listesi bana acil başhekimi tarafından atılıyor. Burada yer olmazsa il dışında bulacağız." dedi.

        "Standartların dışı bekletilen hasta var mı?" diye bire bir takip ettiğini vurgulayan Özkan, Antalya'da sağlık kurumları ve çalışanları arasında "biz" kavramı oluşturacaklarını kaydetti.

        Acil doluluk oranı, acile başvuran kişi oranı gibi sayıların her an istenecek gibi bilinmesi gerektiğini ifade eden Özkan, eldeki verilerle etkin çözümler için uğraşacaklarını belirtti.

        - "Şehir hastanesini aktive edeceğiz"

        Antalya'ya önemli sağlık yatırımları yapıldığına dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

        "Acilde uzun süre hasta niye bekliyor? Ya servislerde yeterli drenaj yapılmıyor ya yoğun bakımlar yetersiz ya hocalar duyarsız, sabah servise 11-12'de geliyor ya da palyatif servisleri yetersizdir. Yoğun bakımlarda yatan hastaların yatma süresi 20 gündür. 20 gün sonra artık o palyatif hastasıdır. Şehir hastanesinin 389 personeli ile 900 yatağın tedavisini karşılıyoruz. Şu an 600 yatağımız boş. Başka bir yerde yeni hastane yapmaya gerek yok. O hastaneyi aktive edeceğiz. 400 personele ihtiyacımız var. Bunu bakanlıktan talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Adım adım giderek sorunlara çözüm arayacaklarını anlatan Özkan, "Restorasyon adını verdiğim dönemin ardından tırmanma adını verdiğim döneme geçeceğiz. Yatırımları yerinde göreceğiz. Ardından da hızlanma dönemi gelecek." dedi.

        Sağlık Müdürlüğü Hizmet binasının yerleşkelerinin çok dağınık olduğuna dikkati çeken Özkan, bütün binaları bir araya toplamak gerektiğini dile getirdi.

        Mevzuata uygun olarak hızlı ve etkin olmaya çalışacaklarını kaydeden Özkan, şeffaf olmayı da çok önemsediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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