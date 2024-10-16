Antalya'da pompalı tüfekle vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mahmut E, kardeşinin durumunu öğrenmek için geldiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E. pompalı tüfekle vuruldu, seken saçmaların isabet ettiği kız çocuğu da yaralandı.

Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki bir apartmanın önünde Mustafa E. ve kardeşi Mahmut E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ve saçmaların kazara isabet ettiği çocuk yaralandı.

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