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        Antalya'da pompalı tüfekle vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ve saçmaların kazara isabet ettiği çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:52
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        Antalya'da pompalı tüfekle vurulan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ve saçmaların kazara isabet ettiği çocuk yaralandı.

        Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki bir apartmanın önünde Mustafa E. ve kardeşi Mahmut E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E. pompalı tüfekle vuruldu, seken saçmaların isabet ettiği kız çocuğu da yaralandı.

        Silah sesini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mahmut E, kardeşinin durumunu öğrenmek için geldiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

        Yaralı Mustafa E'nin ilk ifadesinde ağabeyinin suçu olmadığını iddia ederek "Kendime ateş ettim." dediği öğrenildi.

        Tedavileri süren Mustafa E. ile çocuğun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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