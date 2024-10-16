Kaş'ta "Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması" başlıyor

Ayrıca cumartesi 16.00'da Müfit Kayacan ve Serdar Bordanacı'nın katılımıyla Yeşilköy'deki çay bahçesinde "Anadolu'da Tiyatro Yapmak" söyleşisi yapılacak.

Etkinlikte perşembe "Köşe Kapmaca", cuma "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi" ve cumartesi de "Benimle Delirir misin" adlı oyunlar sahnelenecek.

Kaş Belediyesinin desteğiyle Yeşilköy Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 17 Ekim'de başlayacak tiyatro etkinliği 3 gün sürecek.

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