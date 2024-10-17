Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ayrıca, ele geçirilen suç unsurlarının parçalar halinde nakledilerek sonradan birleştirilmek suretiyle ruhsatsız tabanca olarak piyasaya sürüldüğü anlaşıldı.

Devriye esnasında durdurulan bir araçta, 246 tabanca üst kapak takımı, 246 namlu, 246 icra mili ve yayı ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bazı çalışmalar gerçekleştirdi.

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