Antalya'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarında, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü bir kişinin cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek, çevredeki vatandaşlara ve görevli polislere hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu görüntülerin paylaşıldığı görülmüştür.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, bahse konu olayın 16 Aralık 2021'de Manavgat ilçesinde gerçekleştiği, E.U. isimli kişinin cumhuriyet savcısı olmadığı ve aynı gün şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı tespit edildi.