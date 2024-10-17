Antalya'da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı
Antalya'da düzenlenen operasyonda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarında, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü bir kişinin cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek, çevredeki vatandaşlara ve görevli polislere hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu görüntülerin paylaşıldığı görülmüştür.
Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, bahse konu olayın 16 Aralık 2021'de Manavgat ilçesinde gerçekleştiği, E.U. isimli kişinin cumhuriyet savcısı olmadığı ve aynı gün şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı tespit edildi.
17 Ekim'de bir sosyal medya hesabında bahse konu görüntüleri yeni yaşanmış bir olay gibi paylaşan T.B. isimli kişi hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.