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        GÜNCELLEME - Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:50
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        GÜNCELLEME - Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

        Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerce kontrol altına alınan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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