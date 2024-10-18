GÜNCELLEME - Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerce kontrol altına alınan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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