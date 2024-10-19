Antalya'da polis memuru uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuru uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen bir kişiye pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği kişi yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı çalışmada, yaralının, Serik'e otomobil almak için gelen Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen, şüphelinin ise G.K. olduğu tespit edildi.