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        Antalya'da polis memuru uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuru uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:35
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        Antalya'da polis memuru uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuru uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen bir kişiye pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği kişi yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polisin yaptığı çalışmada, yaralının, Serik'e otomobil almak için gelen Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen, şüphelinin ise G.K. olduğu tespit edildi.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında bir tamirhanede bulunan otomobile de saçmaların isabet ettiği görüldü.

        Bu arada saldırı anı, sanayideki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında yavaşladığı, otomobilin arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş edildiği, sonrasında ise polis memurunun yere düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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