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        Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşması Antalya'da yapıldı

        Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok, kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:38
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        Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşması Antalya'da yapıldı
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        Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok, kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir." dedi.

        Sendikanın düzenlediği medya buluşmalarının 9'uncusu, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı.

        Genel Başkan Gök, buradaki konuşmasında, medya mensuplarıyla geleneksel buluşmada bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin zor ve meşakkatli bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

        Hayat şartlarının zorlaştığını, işçi, emekli ve özellikle dar gelirlilerin enflasyonu çok daha şiddetli hissettiğini belirten Gök, şöyle konuştu:

        "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ekseninde başta asgari ücret olmak üzere tüm genel ücretlerde ve özellikle vergi sisteminde birtakım tıkanıklıklar sebebiyle adeta bir çölleşme iklimine girilmiştir. Bu kurak ve verimsiz ücret politikalarının ciddi bir nadasa ihtiyacı bulunmaktadır. Bu manada ülkemizin bir asgari ücret ülkesi kavramından sıyrılarak insani değerler açısından sürdürülebilir yaşam ücreti yörüngesine oturtulmasının toplumsal barışın tesisi açısından da büyük önem arz edeceğine inanıyorum. En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok, kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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