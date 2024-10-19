Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşması Antalya'da yapıldı

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok, kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir." dedi.

Sendikanın düzenlediği medya buluşmalarının 9'uncusu, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı.

Genel Başkan Gök, buradaki konuşmasında, medya mensuplarıyla geleneksel buluşmada bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin zor ve meşakkatli bir mesleği icra ettiklerini söyledi.