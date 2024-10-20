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        Alanya'ya iki kruvaziyerle 1132 yolcu geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine, "Astoria Grande" ile "Hebridean Sky" adlı kruvaziyerlerle, 1132 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:08
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        Alanya'ya iki kruvaziyerle 1132 yolcu geldi
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        Antalya'nın Alanya ilçesine, "Astoria Grande" ile "Hebridean Sky" adlı kruvaziyerlerle, 1132 yolcu geldi.

        Panama bandıralı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande", sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu Rus 1030 yolcu ve 446 personelin bulunduğu belirtildi.

        Limana demirleyen 90 metre uzunluğundaki "Hebridean Sky" adlı Bahama bayraklı gemide ise çoğu İngiliz 102 yolcu ve 69 personelin olduğu bildirildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek. Günübirlik ziyaretin ardından gemiler akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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