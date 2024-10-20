Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Mehmet Karagöz, güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Nostaljik plaklar, fincan takımları, halılar, eski fotoğraf makineleri, oyuncak, takılar gibi birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerinin yer aldığı festival ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneğinin işbirliğinde Karaalioğlu Parkı'nda 17 Ekim'de başlayan festival, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Antalya'da düzenlenen Antikacılar ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturdu.

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