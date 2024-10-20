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        Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi

        Antalya'da düzenlenen Antikacılar ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:52
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        Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi
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        Antalya'da düzenlenen Antikacılar ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneğinin işbirliğinde Karaalioğlu Parkı'nda 17 Ekim'de başlayan festival, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oldu.

        Nostaljik plaklar, fincan takımları, halılar, eski fotoğraf makineleri, oyuncak, takılar gibi birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerinin yer aldığı festival ilgi gördü.

        Festivalde, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunu Ekibi yöresel halk oyunlarını sergiledi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı da konser verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Mehmet Karagöz, güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Festival akşam gerçekleştirilecek "Türkü Dostları" konseriyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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