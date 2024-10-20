Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit
On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Aciobanitei, Burak Çevik (Halit Kurtuluş, Yusuf Bakır, Uğur Kılınç)
TÜRŞAD: Rahmi Çağlar Aksoy, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Burak Mert (Velazquez, Vefa Yılmaz, Taha Erden, Kadir Bircan, Ufuk Çetinkaya, Alparslan Koç)
Setler: 25-16, 25-17, 25-20
Süre: 82 dakika (24, 27, 31)
ANTALYA
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