Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

        On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Aciobanitei, Burak Çevik (Halit Kurtuluş, Yusuf Bakır, Uğur Kılınç)

        TÜRŞAD: Rahmi Çağlar Aksoy, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Burak Mert (Velazquez, Vefa Yılmaz, Taha Erden, Kadir Bircan, Ufuk Çetinkaya, Alparslan Koç)

        Setler: 25-16, 25-17, 25-20

        Süre: 82 dakika (24, 27, 31)

        ANTALYA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuruna silahlı saldırının zanlıları tutukla...
        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuruna silahlı saldırının zanlıları tutukla...
        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu
        Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu
        Polis memuruna silahlı saldırının 2 şüphelisi adliyede
        Polis memuruna silahlı saldırının 2 şüphelisi adliyede
        Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi
        Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali düzenlendi
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü barista hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü barista hayatını kaybetti