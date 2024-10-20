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        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuruna silahlı saldırının zanlıları tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:38
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        GÜNCELLEME - Antalya'da polis memuruna silahlı saldırının zanlıları tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen'e yönelik silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan G.K. ve M.A.T'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Serik ilçesindeki sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, dün yolda yürüyen polis memuru Ali Şen'e av tüfeğiyle ateş edilmişti. Yaralanan polis memuru, sağlık ekibince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı. Polis ekipleri, şüpheliler G.K. ve M.A.T'yi gözaltına almıştı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, polis memuru Şen'in aracını Serik Sanayi Sitesi'nde tamircilik yapan G.K'ye verdiğini ve otomobiliyle ilgili bilgi almak için şüpheli ile görüştükten sonra yürüdüğünü açıklamıştı. Açıklamada, bu sırada G.K. ve yanındaki M.A.T'nin araç içerisinden av tüfeği ile ateş ederek Şen'i yaraladığı kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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