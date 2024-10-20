Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Cafu, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Da Costa
Goller: Dk. 2 Ben Ouanes, Dk. 34 Brekalo (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 24 Cafu (Kasımpaşa)
ANTALYA
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