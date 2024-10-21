Finike'de 17 ton sahte gübre ele geçirildi
Antalya'nın Finike ilçesinde 17 ton sahte gübre ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde 17 ton sahte gübre ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte gübre getirileceği ve haksız kazanç sağlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince Finike ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramalarda, 17 ton sahte gübre bulundu.
Gübreyi kente getirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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