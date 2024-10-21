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        Finike'de 17 ton sahte gübre ele geçirildi

        Antalya'nın Finike ilçesinde 17 ton sahte gübre ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:50
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        Finike'de 17 ton sahte gübre ele geçirildi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde 17 ton sahte gübre ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte gübre getirileceği ve haksız kazanç sağlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerince Finike ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramalarda, 17 ton sahte gübre bulundu.

        Gübreyi kente getirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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