"6. Kaş Yarımadaton" yarışları, 25-26 Ekim'de yapılacak

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek "Kaş Yarımadaton" yarışları, 25 Ekim'de başlayacak.

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilecek yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Rusya, İngiltere, Japonya'nın da aralarında bulunduğu 23 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katılması bekleniyor.

Sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası yol güzergahındaki yarışlar 21, 12 ve 6 kilometre olmak üzere 3 ayrı mesafede düzenlenecek. Bu yıl yarış kapsamında çocuk koşusu da yapılacak.