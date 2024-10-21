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        Antalya'daki tarihi "Hıdırlık Kulesi Seyir Terası" projesinde sona yaklaşıldı

        Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:06
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        Antalya'daki tarihi "Hıdırlık Kulesi Seyir Terası" projesinde sona yaklaşıldı
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        Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi"nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca alanda yürütülen restorasyon, koruma ve onarım işlemleri devam ediyor.

        Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı tamamlandı.

        Aydınlatma çalışmalarının sürdüğü bölgede, kuledeki bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışması da yapıldı. Projenin ikinci etap çalışmaları kapsamında kısa süre içinde kulenin güney tarafında bulunan desenli taban mozaik alanın cam yüzeyle kapatılması için çalışmalar başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesince, Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020'de koruma kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı.

        Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yürütülen çalışmalarda bugüne kadar, 93 yıllık buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

        Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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