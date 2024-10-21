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        Antalya'da orman temizliği yapıldı

        Antalya'da farkındalık oluşturulması amacıyla "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:29
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        Antalya'da orman temizliği yapıldı
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        Antalya'da farkındalık oluşturulması amacıyla "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde farkındalık oluşturulması amacıyla Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kepez ilçesi Duacı Mahallesi bölgesinde düzenlenen etkinlikte, orman temizliği yapıldı.

        Katılımcılar, alandaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, etkinlikteki konuşmasında, ormanların korunması ve geleceğe temiz bir iz bırakmak için bu büyük çevre hareketine katıldıklarını söyledi.

        Doğa ve temiz bir gelecek için yarınlara nefes olduklarını belirten Gürhan, "Doğanın güzelliklerine kıymamamız gelecek, nesillere bu güzellikleri daha iyi bir şekilde bırakmamız teslim etmemiz lazım. Gençlerimiz doğanın en önemli mirasçısı. Onların çevreyi korumaya dikkat etmesi, bu konuda hassasiyet göstermesi bizim için en önemli husus." dedi.

        Gürhan, gençlere, çocuklara bu güzellikleri korumanın kıymetini, değerini ne kadar iyi anlatılırsa memleket için o kadar iyi olacağını ifade etti.​​​​​​​

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