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        14. Antalya Kitap Fuarı 25 Ekim'de başlayacak

        Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:47
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        14. Antalya Kitap Fuarı 25 Ekim'de başlayacak
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        Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarla ilgili basın toplantısında, kenti kültür ve sanat alanında daha üst noktalara taşımak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Fuarın ilkini, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde korsan kitap satışını önlemek amacıyla 2010'da yaptıklarını anlatan Böcek, fuarın ara vermeden çeşitli temalarla kitapseverlerle buluştuğunu dile getirdi.

        Geçen yıl fuarı Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz" temasıyla yaptıklarını anımsatan Böcek, şöyle konuştu:

        "13. Antalya Kitap Fuarı'mızda 1 milyon 11 bin 176 ziyaretçiyle Türkiye rekorunu kırdık. Bu yıl 25 Ekim-3 Kasım'da düzenleyeceğimiz 14. Antalya Kitap Fuarı'na daha büyük bir katılım bekliyoruz. Aradan geçen 14 yılda, fuarımız büyüyerek kentimizin ve ülkemizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde yerini aldı. Belediye eliyle gerçekleştirilmiş en büyük kitap fuarı konumuna ulaştırdık. Bu yıl 271 yazar ile 225 ulusal ve uluslararası yayınevini fuarımızda ağırlayacağız. Değerli İlker Başbuğ onur konuğumuz olacak."

        Böcek, fuarda İlber Ortaylı, İclal Aydın, Gani Müjde, Tuna Kiremitçi'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin kitapseverlerle buluşacağını kaydetti.

        Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla çocuklara Nutuk hediye edeceklerini de vurgulayan Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10.00 ila 20.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuara herkesi davet etti.

        Basın toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Fuar Organizatörü Nurdan Aydın Polat da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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