Serik'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Belkıs Mahallesi'ndeki tarihi Aspendos köprüsü mevkisinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisi ile alevler çevreye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm sazlık ve makilik alan ile 5 palmiye ağacı zarar gördü.
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