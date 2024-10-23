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        Antalya'da plakasını değiştirdiği araçla drift yapan tamirciye para cezası kesildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, başka bir aracın plakasını taktığı otomobille drift yapan oto tamircisine 74 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:24
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        Antalya'da plakasını değiştirdiği araçla drift yapan tamirciye para cezası kesildi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, başka bir aracın plakasını taktığı otomobille drift yapan oto tamircisine 74 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında otomobille drift yapılarak trafiğin tehlikeye sokulduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, oto tamircisi E.Ş'nin otomobile tamirhanede bulunan başka aracın plakasını taktığını ve sahibinden izinsiz aldığı araçla drift yaptığını tespit etti.

        Yakalanan E.Ş'ye "drift yapmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "güveni kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi.

        Ayrıca oto tamircisinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Sürücünün otomobille gece saatlerinde drift yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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