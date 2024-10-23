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        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıldı

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen amatör yol bisiklet yarışı "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:39
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        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıldı
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        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen amatör yol bisiklet yarışı "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        ​​​​​​​Kundu turizm bölgesindeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da bisiklet dostu otel sayısının 30'ları bulduğunu belirtti.

        Antalya'nın bisiklet sporu için oldukça uygun olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle kış aylarında böyle bir hava büyük şans ama Antalya olarak hala hak ettiğimiz yerde değiliz. 350 civarında otel ve 2 bin 500 civarında turizm işletmesi olan bir şehirde böyle bir etkinliğe sponsor olanların afişlere sığmaması lazım. Öyle olursa çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabiliriz. 2029'da Gran Fondo Dünya Şampiyonası'nı ağırlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

        Mooves Event firma yetkilisi ve Organizasyon Komite Başkanı Necdet Alkandemir ise Gran Fondo macerasının 1970 yılında İtalya'da başladığını ve günümüzde 56 ülkede yapıldığını ifade etti.

        Bu yarışın 4 yıldır Antalya'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Alkandemir, "Bisiklet turizminin değeri giderek artıyor. Bu pastadan pay almak, hatta büyük bir dilim almak amacıyla yola çıktık. Hedefimiz 2029 yılında UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'nı ülkemize ve Antalya'ya getirmek. Biz başvurumuzu yaptık. Valiliğimiz, belediyelerimiz ve sponsorlarımıza güveniyoruz." diye konuştu.

        Kilit Group bünyesindeki Nirvana Hotels ana sponsorluğunda, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TAG) da desteğiyle düzenlenecek Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra 66 kilometre para bisiklet parkurundan oluşuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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