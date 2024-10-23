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        Antalya'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti

        Antalya'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:11
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        Antalya'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti
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        Antalya'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

        PTT'nin kuruluş yıl dönümünde Güllük PTT Müdürlüğü'nde işlem yapılan 184. müşteri Hakan Cennet oldu.

        Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce, Cennet'e PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan pul kataloğunu hediye etti.

        İnce, yaptığı açıklamada, kurumun 184. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        PTT'nin Türkiye'nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu belirten İnce, "Milletimizin her daim yanında olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Antalya PTT Başmüdürlüğü olarak 184 yıldır olduğu gibi milletimize hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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