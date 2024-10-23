Antalya'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti

Antalya'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

PTT'nin kuruluş yıl dönümünde Güllük PTT Müdürlüğü'nde işlem yapılan 184. müşteri Hakan Cennet oldu.

Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce, Cennet'e PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan pul kataloğunu hediye etti.

İnce, yaptığı açıklamada, kurumun 184. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

PTT'nin Türkiye'nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu belirten İnce, "Milletimizin her daim yanında olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Antalya PTT Başmüdürlüğü olarak 184 yıldır olduğu gibi milletimize hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz." dedi.