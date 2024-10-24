Serik'te ana okulu öğrencileri bayrak sergisi açtı

Okul müdürü Feza Yağcı, serginin amacının öğrencilerde milli şuuru oluşturmak, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

Etkinlikte, okul öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan bayrak temalı 100'e yakın resim ve el işi ürünler sergilendi. materyaller kullanarak yapılan 100'e yakın resim ve el işleri sergilendi.

Serik Mustafa Nazmi Güven Anaokulu öğrencilerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Serik Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını Serik Belediye Başkan vekili Mehmet Balık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz yaptı.

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