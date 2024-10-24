Kumluca'da öğrenciler, cumhuriyetin 101.yılı dolayısıyla fidan dikti

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğine belediye başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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