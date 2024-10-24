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        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:49
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        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Yeşildere Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili 2 zanlının saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüpheliler M.D. ve Y.D. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, Ahmet Yusuf Kaçarlar 9 Ekim'de iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kaza kurşununun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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