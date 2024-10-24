Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yeşildere Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili 2 zanlının saklandığı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler M.D. ve Y.D. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, Ahmet Yusuf Kaçarlar 9 Ekim'de iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kaza kurşununun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.
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