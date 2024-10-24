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        Antalya'da balıkçı barınağına "rüşvet" operasyonu düzenlendi

        Antalya Balıkçı Barınağı'na, teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi işlemlerinde "rüşvet" alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:13
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        Antalya'da balıkçı barınağına "rüşvet" operasyonu düzenlendi
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        Antalya Balıkçı Barınağı'na, teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi işlemlerinde "rüşvet" alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı ekiplerince, 8 ay süreyle teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

        Yapılan çalışmada, Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi için yetkili Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifinin, tekne sahiplerinden, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığı, teknesini bağlamak isteyenlerin kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmaya mecbur bırakıldığı ve kooperatifin kendi faaliyetlerini yerine getirmeyerek tekne sahiplerini kooperatifle ilgisi olmayan kişilere yönlendirip haksız kazanç ve menfaat sağladığı tespit edildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda, aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T, kooperatif üyeleri ile bu şekilde menfaat sağlayan 7 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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