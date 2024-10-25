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        Antalya'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:37
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        Antalya'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, H.A. isimli mağdurun emniyete gelerek şikayetçi olması üzerine, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

        Mağdur H.A'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan ikametgahının çevresinde gerekli tedbirleri alan ekipler, para almak için eve gelen şüpheli Y.G'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

        Şüpheliyle birlikte çalıştığı tespit edilen diğer şüpheli O.K. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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