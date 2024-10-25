Antalya'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, H.A. isimli mağdurun emniyete gelerek şikayetçi olması üzerine, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için operasyon yapıldı.
Mağdur H.A'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan ikametgahının çevresinde gerekli tedbirleri alan ekipler, para almak için eve gelen şüpheli Y.G'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.
Şüpheliyle birlikte çalıştığı tespit edilen diğer şüpheli O.K. de ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
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