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        Kadın girişimci "şifalı" terlik ve sandalet üretip, ihracata başladı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kadın girişimci Hilal Cemre Gökçe'nin akik, dumanlı kuvars, ametist gibi mineral taşlar kullanarak tasarladığı ve "şifa" adını verdiği terlik ile sandaletler, Antalya'da gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Saarciye ve Moda Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:46
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        Kadın girişimci "şifalı" terlik ve sandalet üretip, ihracata başladı
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kadın girişimci Hilal Cemre Gökçe'nin akik, dumanlı kuvars, ametist gibi mineral taşlar kullanarak tasarladığı ve "şifa" adını verdiği terlik ile sandaletler, Antalya'da gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Saarciye ve Moda Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

        İnsan vücudundaki organların, el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına baskı uygulanarak çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek tedavi metodu olarak bilinen refleksoloji ile kristallerle yapılan bir enerji terapisi olarak nitelendirilen litoterapi alanında araştırmalar yapan Gökçe, yaklaşık 2 yıl önce mineral taşları kullanarak terlik tasarladı.

        Tüm birikimini bu alana kullanan Gökçe, ayakkabı sektörüne girerek mineral taşları tabanlarına yerleştirdiği terlik ve sandalette seri üretime başladı.

        İlk ihracatını Kafkasya'ya yapan kadın girişimci, ürünlerini 40 ülkeden yaklaşık 450 yabancı markanın katıldığı Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saarciye ve Moda Fuarı'nda sergiledi.

        Gökçe'nin dumanlı kuvars, kaplan gözü, sitrin, aventurin, ametist, rodonit, kristal kuvars, jasper, akik gibi farklı taşlarla, farklı renk ve modelde tasarladığı terlik ile sandaletler, fuara katılan yabancı marka sahiplerinin ilgisini çekti.

        - Dağıstan'a 200 çift ürün

        "Ayaktan başa sağlık" sloganıyla hazırladığı ürünlerini iç pazarda ve yurt dışında yaygınlaştırmayı hedefleyen Gökçe, AA muhabirine, daha çok takı alanında kullanılan "şifalı" taşlar olarak nitelendirilen mineral taşların farklı nasıl kullanılabileceği yönünde araştırma yaptığını ve aklına refleksoloji geldiğini belirtti.

        Bu alana yoğunlaştığını, bilimsel çalışmaları incelediğini dile getiren Gökçe, şunları söyledi:

        "Refleksoloji, ayak tabanında sinir uçlarını hafif bası uygulayarak tüm vücudun kendini iyileştirme yetisini harekete geçiren bir ilim. Aslında tüm dünyada bilinen bir teknik. Türkiye'de de son yıllarda yoğun olarak kullanılıyor. Litoterapi de taş terapisi. İkisini harmanlayarak böyle bir ürün ortaya çıkardım. 'Maksimum faydayı nasıl sağlayabilirim?' diye çıktığım bu yolda, güzel bir sonuca ulaştığıma düşünüyorum."

        Terliklerle ayak tabanından topraklama yaptıklarını anlatan Gökçe, kullanıcılardan en belirgin geri bildirimin sakinlik hissi olduğunu ifade etti.

        Ürünlerinin ilgi çekmeye başladığını aktaran Gökçe, "İlk ihracatımı Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne yaptım, 200 çift gönderdim. İç pazarda da medikal sektöründe birçok firmayla görüştüm ve sipariş aldım." dedi.

        EKS Fuarcılık yetkilileriyle tanıştığını ve ürünlerini sektörde ünlü markaların katıldığı fuarda sergileme fırsatı bulduğunu belirten Gökçe, yakın zamanda mineral taşlarla ayakkabı tasarlamayı da planladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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