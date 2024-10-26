Antalyaspor, Alanyaspor maçına hazır
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı oyuncular, Alanyaspor karşılaşması öncesi teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son antrenmanda taktik çalıştı.
Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor mücadelesi, GAİN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
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