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        Antalyaspor, Alanyaspor maçına hazır

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:19
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        Antalyaspor, Alanyaspor maçına hazır
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı oyuncular, Alanyaspor karşılaşması öncesi teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son antrenmanda taktik çalıştı.

        Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor mücadelesi, GAİN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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