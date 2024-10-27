Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 69 Efecan Karaca), Makouta, Augusto, Janvier (Dk. 79 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 78 Rony Lopes), Hwang
Onvo Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 46 Gaich), Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson (Dk. 90 Gerxhaliu), Djenepo (Dk. 84 Van de Streek), Samudio (Dk. 62 Townsend)
Goller: Dk. 25 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 62 Djenepo, Dk. 75 Gaich (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Richard, Dk. 90+2 Rony Lopes (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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